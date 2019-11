Mitica Dragomir vrea si el sa cumpere Dinamo: "Risc bani ca sa scot bani"

Ziare.

com

"Corleone" vrea sa mearga in Stefan cel Mare alaturi de omul de afaceri Viorel Catarama in postura de partener.Dragomir spune ca va investi bani in incercarea de a realiza o afacere la Dinamo si de a obtine profit."Am inteles ca se intereseaza un om serios de preluarea acestui club. Catarama a reusit in viata bine de tot si eu zic ca se pricepe la sport. A reusit in business, e unul dintre primii 20 ai tarii. Daca Dinamo ajunge pe mana lui Catarama, dau scris acum ca se va bate cu Gigi Becali . Daca echipa ramane la Negoita, el nu mai baga bani. S-a saturat de bagat bani. Acolo trebuie facut alt tip de business, trebuie sa bagi bani ca sa scoti bani.Am avut o discutie cu domnul Catarama si i-am spus ca eu vin, dar doar din postura de co-participant la treaba asta. E greu sa mai fiu eu angajat. Prefer sa risc niste bani de-ai mei ca sa pot sa scot niste bani, ca nu ma duc la Dinamo sa pierd bani. Sau nu ma duc la Dinamo sa imi dea 5.000 de euro pe luna! La Dinamo trebuie sa fie obligatoriu o afacere. Gandirea lui Catarama de a baga clubul pe bursa este extraordinara, am avut-o si eu", a declarat Dragomir la ProX.Patronul lui Dinamo, Ionut Negoita, a anuntat ca vinde pachetul majoritar de actiuni al lui Dinamo cu un leu.Potentialii investitori trebuie insa sa preia datoriile de 1,8 milioane de euro pe care le are clubul, potrivit lui Negoita.Viorel Catarama a inceput negocierile cu Negoita, insa se pare ca va mai dura pana cand vom sti daca Dinamo va avea sau nu un patron nou.M.D.