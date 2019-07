Momente dramatice pe Arena Nationala. Lui Eugen Neagoe, antrenorul lui Dinamo, i s-a facut rau si a fost transportat de urgenta la spital UPDATE

UPDATE: Neagoe a fost deja transportat la Spitalul de Urgenta Floreasca. Se pare ca a suferit un stop cardio-respirator, dupa cum anunta televiziunea DigiSport.

UPDATE: Reporterul Gazetei Sporturilor aflat la Spitalul de Urgenta anunta ca Eugen Neagoe respira si poate vorbi in acest moment.

UPDATE: Eugen Neagoe va face o coronarografie, iar medicii iau in calcul chiar montarea unui stent. Trebuie spus ca sotia si fetita lui Neagoe au ajuns de multa vreme la Spital, dupa cum scrie DigiSport.

UPDATE: Primele investigatii de la Floreasca anunta ca Neagoe ar fi suferit un infarct cardiac inferior si exista indicatii pentru montarea unui stent.

Si DigiSport confirma informatia de mai sus si sustine ca diagnosticul medicilor este unul de infarct ventricular minor. Dupa ce va face coronarografia de mai sus, lui Neagoe i se va introduce un stent pe artera femurala.

Ziare.

com

In minutul 25, lui Eugen Neagoe i s-a facut rau pe banca tehnica a gazdelor, iar medicii de pe banca au intervenit de urgenta, chemand in acelasi timp si echipajul de pe ambulanta prezenta la Arena Nationala.Au trecut minute bune pana ca Eugen Neagoe sa poate fi pus in ambulanta pentru a se continua manevrele de prim ajutor, sub privirile uluite si speriate ale jucatorilor, mai ales ale celor dinamovisti, dar si in aclamarile fanilor olteni, care i-au strigat minute bune numele.Dupa minute in sir de panica, timp in care ambulanta a stat pe marginea terenului, iar partida a fost intrerupta de catre arbitrul Istvan Kovacs, echipajul medical a plecat in sfarsit de pe stadion, in aplauzele publicului, catre primul spital de urgenta.Trebuie spus ca o informatie a fost furnizata de catre comentatorii de la LookSport TV, care au dat informatia ca Eugen Neagoe a suferit un infarct miocardic.Partida a fost reluata pana la urma pe Arena Nationala, iar desfasurarea poate fi urmarita pe linkul de mai sus.Tehnicianul Eugen Neagoe are 51 de ani si a venit in aceasta vara la Dinamo de la Sepsi OSK.D.A.