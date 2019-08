Momentul in care autocarul lui Dinamo a fost atacat de "ultrasii" furiosi (Video)

Ziare.

Suporterii au blocat autocarul in care se aflau jucatorii si antrenorii intr-o benzinarie de pe DN1, in localitatea ilfoveana Balotesti.Acestia au inconjurat vehicolul si le-au cerut sportivilor sa iasa din autocar."Ba, iesiti afara!", au strigat, printre altele, fanii scosi din minti.In jur de zece persoane au "asaltat" autocarul si au spart un geam. Din fericire, jucatorii si oficialii lui Dinamo nu au avut de suferit.Echipa s-a refugiat in cantonamentul din Saftica, situat in apropiere, iar conducatorii clubului au solicitat interventia Jandarmeriei, temandu-se ca si locul de pregatire va fi atacat.