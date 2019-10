Mutare uriasa in fotbalul romanesc: Nicolae Badea ar vrea sa preia Dinamo alaturi de Copos si Lucescu

Ziare.

com

Mai in gluma, mai in serios Badea a spus ca ar putea prelua pachetul majoritar de actiuni doar alaturi de George Copos, care la randul sau sa il aduca pe banca pe Mircea Lucescu."De ce ma mai intrebati pe mine de soarta lui Dinamo? Dumneavoastra nu stiati ca sunt comunist, expirat, nepriceput, si ca nu am viziune? Intrebati-i, mai bine, pe cei care au vizune! Si acum mai vad pe zidurile din Floreasca suavul indemn:Ei, uite ca am plecat! Asa ca mai bine sunati specialistii! Eu mai mult de 4 campionate, 6 Cupe, o Supercupa si o calificare in primavara europeana, nu am putut!Am primit foarte multe telefoane pe tema asta, dar un lucru va pot spune cu certitudine: de unul singur nu vreau sa revin la Dinamo! M-am tot gandit de ieri, de la faimoasa conferinta de la coafor, sa-i propun lui George Copos sa mi se alature si sa venim impreuna la Dinamo. Dupa cum stiti, George e cel mai mare dinamovist in viata, chiar daca nu o recunoaste. Plus ca el are si experienta cu leul asta... daca mai tineti minte, si George a anuntat la un moment dat ca vinde Rapidul pe un leu. Deci, e un cadru familiar pentru acest dinamovist bine camuflat. Ar fi frumos sa vorbesc cu George Copos si sa facem o mutare, cum va place voua ziaristilor sa spuneti, de senzatie in fotbalul romanesc. Dar, cu o singura conditie: eu sa platesc leul, iar George, restul! Din ce stiu eu, ii merg bine afacerile...Sunt convins ca George, daca as reusi sa-l conving, l-ar readuce la Dinamo pe Mircea Lucescu. Lasand la o parte istoria lui Mircea, ei sunt foarte buni prieteni. In plus, milioanele lui Lucescu ar face mult bine clubului unde a crescut si a ajuns la marea performanta. Vedem ce va fi, poate reusesc imposibilul!", a spus Badea pentru Fanatik Patronul lui Dinamo, Ionut Negoita, a anuntat ca este gata sa renunte la pachetul majoritar de actiuni in schimbul unui singur leu!Viitorul actionar majoritar ar trebui sa preia insa si plata datoriilor in valoare de 1,8 milioane de euro, dupa spusele sale, 500 de mii de euro trebuind platite in perioada imediat urmatoare.