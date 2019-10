Negocierile pentru vanzarea clubului Dinamo au picat: "Cainii" ar avea datorii uriase

Ziare.

Potrivit site-ului dinamo1948.club , Florica ar fi decis sa faca un pas in spate pentru ca nu are incredere in situatia financiara prezentata de patronul Negoita.In aceste conditii, viitorul formatiei din Stefan cel Mare este incert, mai ales pentru ca actionarul majoritar a stopat investitiile in echipa. Sport.ro sustine ca negocierile au picat in momentul in care Florica a aflat valoarea reala a datoriilor clubului, acestea fiind de 4 milioane de euro!Cum Negoita nu si-a asumat achitarea acestora si nu a renuntat la pretentiile financiare pe care le are pentru pachetul majoritar de actiuni, 3 milioane de euro, vanzarea "ros-albilor" a fost practic blocata.In cursa pentru preluarea clubului ar fi intrat Horia Sabo, un om de afaceri indepartat de la Poli Iasi pentru ca nu si-a respectat angajamentele de a investi in echipa, dar si o asociatie a suporterilor.Daca insa cuantumul datoriilor se va dovedi a fi real este greu de crezut ca va risca cineva sa cumpere pachetul majoritar de actiuni.