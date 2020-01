Negoita dezvaluie ca Dinamo a fost la un pas de faliment!

Ziare.

Omul de afaceri bucurestean recunoaste ca decizia de a investi in Dinamo a fost una proasta si ca nici acum nu se pricepe la fotbal.Totusi, el se bucura ca a reusit sa salveze formatia si ca aceasta a rezistat in ultimii sapte ani sub conducerea lui."Echipa a fost cel mai aproape de faliment si de Liga a 4-a atunci cand am venit eu. Stim cu totii in cel fel era clubul Dinamo cand l-am preluat. Anumite persoane meritau sa nu intervin, pentru a se vedea rezultatul exact. M-am implicat pentru ca Dinamo nu merita sa ajunga in faliment si in Liga 4. E un capitol pe care mi l-a asumat. Am fost luat de val, nu concepeam ca Dinamo sa nu mai existe. Mai mult, eram entuziasmat si sunt in continuare entuziasmat de galeria echipei.Cu siguranta, decizia de business de a prelua Dinamo a fost una gresita. Am crezut ca se vor schimba anumite lucruri in bine, dar nu prea le-am vazut. Fotbalul e un domeniu mai special in care nu ma pricepeam si in care nu ma pricep nici acum. Foarte putini oameni din fotbal se pricep. E foarte greu sa rezisti in fotbal daca ai unele principii si un caracter OK. Trebuie sa ai nervii foarte tari sa rezisti in fata tuturor atacurilor. Toata lumea e sapata si subminata, e o munca foarte grea. Am avut in aceasta perioada si niste oameni de calitate langa mine, dar nu am avut prea multe optiuni de unde sa aleg astfel de oameni.Am reusit unele lucruri bune. Prietenii m-au sfatuit sa nu intru in fotbal, dar pe mine m-a provocat ideea. Nu credeam ca e atat de complicat. Sunt multumit pentru faptul ca am reusit sa salvez o echipa aproape de faliment. In plus, am tinut in viata un club mai bine de 7 ani, aceasta este o alta realizare. Dar nu sunt multumit de faptul ca n-am reusit sa fac performanta. Am analizat fenomenul si am ajuns la concluzia ca e nevoie de mai mult, dar eu nu sunt dispus sa fac asta. Am atins niste limite, apoi am ridicat mana si am spus ca nu mai pot", a spus Negoita pentru Gazeta Sporturilor Ionut Negoita a preluat Dinamo in urma cu sapte ani dupa ce fostii actionari s-au retras din diferite motive.Sub conducerea lui "cainii" au avut una dintre cele mai slabe perioade din istorie, echipa fiind de cateva ori pe marginea prapastiei.In finalul anului trecut, Negoita a transmis ca este dispus sa renunte la pachetul majoritar de actiuni in schimbul unui leu, conditia fiind ca noii patroni sa investeasca imediat in club 500 de mii de euro.