Negoita incepe negocierile pentru vanzarea lui Dinamo: Ce om de afaceri ofera un leu pentru club

Ziare.

com

Primul om de afaceri interesat sa achite suma de un leu pentru a prelua gruparea "ros-alba" este Viorel Catarama.Potrivit site-ului dinamo1948.club , Negoita si Catarama se vor intalni joi, de la ora 13:00, la sediul clubului.Imediat dupa conferinta de presa in care patronul lui Dinamo a anuntat ca renunte la pachetul majoritar de actiuni pentru un leu Catarama a aparut in presa si s-a declarat interesat de afacere.Acesta a spus ca a pregatit o scrisoare de garantie pentru 500 de mii de euro, cuantumul datoriilor urgente ale "cainilor", iar daca totul va decurge bine Dinamo va avea un nou patron.Trebuie precizat ca Negoita a mai discutat despre vanzarea clubului, iar cei interesati sa il preia au declarat ulterior ca Dinamo are datorii mult mai mari decat cele anuntate public, motiv pentru care toti s-au retras.