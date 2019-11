Negoita negociaza acum vanzarea lui Dinamo - surse

Ziare.

Cel interesat sa preia clubul este omul de afaceri Viorel Catarama , acesta declarand in ultimele zile ca va face o oferta concreta cat de curand.Conform celor de la gsp.ro , avocatii lui Catarama au ajuns la sediul lui Dinamo si incearca sa puna la punct documentele tranzactiei.Catarama va plati un leu pentru 51% din actiuni si isi va asuma plata datoriilor clubului, care ar fi de 1,8 milioane de euro in momentul de fata.Candidatul la alegerile prezidentiale pare sa fi grabit negocierile dupa ce suporterii lui Dinamo au anuntat recent ca se afla si ei in discutii avansate pentru cumpararea a 92% din actiuni.Ramane de vazut daca Dinamo va avea un nou patron sau daca si aceste discutii se vor incheia fara un acord.