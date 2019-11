Negoita vinde datoriile lui Dinamo

Ziare.

Asta pentru cel sau cei care vor prelua acest pachet majoritar de 50,1% sau 51% din actiuni trebuie sa isi asume si preluarea datoriilor. Practic, Negoita vrea sa vanda cu un leu datorii de 1,8 milioane de euro, dupa propriile spuse, sau de vreo 4 milioane de euro conform altora.Omul de afaceri detine in jur de 92% din firma pe actiuni ce administreaza Dinamo, insa nu renunta la tot, ci doar la pachetul majoritar. Daca ar gasi pe cineva dispus sa investeasca, Negoita ar ramane cu peste 40% din club, dar ar scapa de presiunea datoriilor pe care chiar el le-a facut, precum si de povara platii salariilor, de exemplu.Haideti sa ne imaginam urmatorul scenariu. Cineva, oricine, vine si plateste acel leu, plateste si datoriile, oricat ar fi ele, stabilizeaza clubul, investeste in trasferuri bune si Dinamo redevine campioana. Ba chiar se indeplineste si visul de-o viata al lui Borcea si se califica in grupele Champions League. In club, adica in societatea respectiva, ar intra vreo 20-30 de milioane de euro dintr-un foc. Cine ar beneficia de acesti bani? Pe scurt, si Ionut Negoita, detinator a peste 40% din actiuni!In timpul conferintei de presa in cadrul careia a anuntat noul pret pentru Dinamo, patronul "ros-albilor" s-a plans ca nu a primit nicio oferta concreta pana acum si ca toti cei care au discutat despre cumpararea echipei au fost neseriosi.Nu pot sa nu ma intreb ce inseamna, in opinia lui, un om de afaceri serios. Ar trebui sa fie cineva care sa ii plateasca datoriile si, eventual, sa munceasca pentru a-i aduce bani?Imi este foarte greu sa cred ca va exista cineva suficient de naiv pentru a prelua Dinamo in aceste conditii, ar trebui sa fie sinucigas din punct de vedere economic sau un tip pus pe capatuiala, care sa incerce sa scoata orice poate din club pana la inevitabilul faliment, vezi cazul Rapid.De aceea, viitorul acestei echipei arata destul de sumbru in momentul de fata si nu reusesc sa vad vreo solutie pentru dinamovisti.Initiativa suporterilor de a cumpara clubul este una laudabila, insa naiva.Romania nu este Spania si ne lipseste complet experienta in ceea ce priveste asociatiile de socios. Din ce am discutat cu microbistii de la noi, acest termen de socio este inteles diferit de fiecare in parte si e aproape imposibil sa aduni laolalta zeci de mii oameni, fiecare cu perceptia sa.In plus, de fiecare data cand s-a incercat asa ceva au scos capul "liderii", acei fani care merg la stadion, care sunt cunoscuti si chiar respectati in comunitatea lor si care simt momentul oportun de a face o mica afacere.Pentru fotbalul romanesc, asa cum se prezinta el, unica solutie este cea a salvatorului, a individului care ar fi dispus sa riste niste bani sperand sa capete notorietate si, eventual, sa inceapa in timp sa-si recupereze imprumuturile. Si asta deoarece FRF si MTS nu au nicio dorinta de a veni cu un nou cadru legal si de a oferi sansa unei competitii corecte. Astfel, fondurile de investitii sau investitorii straini ne vor ocoli in continuare si vor merge catre tari ce au facut pasul spre fotbalul modern.Iar Dinamo va ramane jucaria lui Negoita pana cand va fi lichidata.