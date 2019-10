Negoita vinde Dinamo cu un leu: Iata ce conditie pune

Ziare.

Acesta pune insa o conditie, anume ca viitorul patron sa investeasca imediat 500 de mii de euro in club pentru plata datoriilor scadente.Omul de afaceri si-a inceput conferinta de presa de luni spunand ca negocierile din ultimele saptamani cu Claudiu Florica au fost o "gogoasa", acesta nefiind interesat cu adevarat sa cumpere Dinamo."Am incercat sa gasesc o solutie sa vand acest club cuiva care sa faca mai mult decat am facut eu. Din pacate, majoritatea au dat inapoi pentru ca nu avem casa noastra. Am promis acum cateva luni ca voi ceda actiunile clubului intr-o luna. Dar, pentru ca am avut discutii cu domnul Florica si el mi-a povestit de fondul de investii, un proiect ambitios cu buget de 5 milioane pe an, am sperat ca lucrurile sunt serioase chiar daca majoritatea imi spuneau ca nu e cazul sa am incredere. Am fost de acord cu toate proprunerile, desi s-a plecat de sus si s-a ajuns aproape de zero. Mi-am dat seama ca au fost povesti si dorinta de publicitate. Odata ce mi-am dat seama ca este o gogoasa umflata...", a spus Negoita.Acesta a continuat anuntand ce pretentii financiare are pentru cedarea controlului la Dinamo."Am zis ca trebuie ca cei care vin sa nu aiba o povara a clubului si banii pe care ii investesc sa fie investiti in club, in societate. Decizia mea este ca pachetul de 51% sa il vand pe un leu! Asta inseamna ca cei care vin sunt obligati, asta e conditia, sa aduca 500 de mii de euro in societate pentru a aduce la zi datoriile scadente, salarii, furnizori. Nu se pune problema sa dau cuiva clubul care nu are macar cei 500 de mii. Asta este decizia mea, este una destul de... am fost si voi fi destul de flexibil si cooperant pentru a gasi pe cineva caruia sa ii predau stafeta sa duca mai departe acest club."El a mai precizat ca datoriile totale ale lui Dinamo sunt de 1,8 miloane de euro, numai o treime fiind scadende in perioada imediat urmatoare."Datoriile lui Dinamo sunt de 1,8 milioane euro. Doar o parte dintre ele sunt scadente. Sunt dezamagit ca unii tot spun neadevaruri, aberatii. Daca datoriile sunt de 1,8 milioane, eu am fost deschis... toate datele sunt la Ministerul de Finante si cele care nu au fost depuse sunt deschis ca toata lumea sa aiba acces la ele.Ce se va intampla daca nu vine nimeni... aici nu vorbim de bani multi, ci daca cineva vrea sa isi asume aceasta finantare. Avem legende dinamoviste care vin din fotbal si au bani si ar fi ideal ca ei sa preia clubul. Daca nu se gaseste nimeni sa preia clubul in situatia asta este foarte grav. Inseamna ca primim ce meritam. Nu m-as gandi la un scenariu atat de grav ca falimentul."