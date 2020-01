Noi detalii despre problemele financiare de la Dinamo: "Trebuie sa te autofinantezi"

Ziare.

Acesta spune ca echipa trebuie sa se autofinanteze si ca nu poate obtine venituri decat din vanzarea jucatorilor.In aceste conditii, "Danciu" anunta ca este posibil ca si alti fotbalisti sa fie vanduti, insa asta nu inseamna ca Dinamo este pe marginea prapastiei."Trebuie sa te autofinantezi. Cum poti sa faci lucrul acesta? Ticketingul e foarte putin avand in vedere ca jucam pe Dinamo, deci din vanzarea de jucatori . Daca vor fi oferte bune si acceptate de catre club, este posibil sa mai plece anumiti jucatori. In aceasta probabilitate de plecare a anumitor jucatori, automat trebuie sa-i inlocuiesti cu altii. Nu poti sa cheltui toti banii pe care ii iei. Am inteles ca saptamana aceasta se mai regleaza situatia financiara.Eu nu vad gaura asta neagra de care tot vorbeste toata lumea. Daca va exista, la un moment dat, o problema mare de tot din punct de vedere financiar, cu siguranta domnul Negoita, asa cum a salvat Dinamo, va face un efort si va veni cu o anumita suma de bani. Situatia nu e chiar asa de grava. Toata lumea vorbeste de faptul ca Dinamo se afla intr-o perioada foarte, foarte grea. Avem anumite restante, cu siguranta se va mai regla saptamana aceasta", a spus Danciulescu la Digi Sport Suporterii dinamovisti sunt extrem de suparati dupa ce conducerea a decis sa accepte oferta sosita pentru capitanul Dan Nistor.Acesta a fost vandut la rivala Craiova pentru numai 250 de mii de euro, insa banii ar fi absolut necesari pentru obtinerea licentei.