Noul antrenor al lui Dinamo isi critica jucatorii de la prima conferinta de presa

Tehnicianul din Cehia si-a comparat noii elevi cu cei pe care i-a antrenat la precedentele experiente in Romania si spune ca dinamovistii nu au personalitate."Am o echipa tare tacuta. Cand compar aceasta echipa cu Timisoara sau cu CFR, e o echipa tacuta. Acolo am lucrat cu jucatori cu personalitate mare, care cateodata faceau lucruri care nu erau corecte pentru fotbal. Nu cred ca jucatorii de aici sunt asa", a spus Dusan Uhrin.Dusan Uhrin junior a fost prezentat oficial la Dinamo in cursul zilei de joi.Cehul il inlocuieste in functie pe Eugen Neagoe, cel care a fost fortat sa se retraga dupa ce a ajuns la spital in stare grava in urma unor probleme cardiace aparute in timpul unui meci.M.D.