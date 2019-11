Noul stadion Dinamo, imposibil de construit? Iata de ce nu este refacuta "Groapa" din Stefan cel Mare

Ziare.

Compania Nationala de Investitii a detaliat, intr-un raspuns transmis celor de la dinamo1948.club , care sunt problemele pe care le-a identificat atunci cand a cercetat documentele "Gropii" din Stefan cel Mare.Cea mai importanta problema ar fi cea a lucrarilor de modernizare efectuate la vechea arena incepand cu anul 2000 si care nu au fost inca finalizate. Aceste lucrari ar fi fost finantate atat de Clubul Sportiv Dinamo, cat si de fostii patroni ai echipei de fotbal, iar documentele nu arata ca partile au ajuns la un acord in privinta banilor.Iata insa ce a transmis CNI:"CS Dinamo informat CNI de existenta unor lucrari derulate in perioada 2000-2008, in baza unui contract incheiat in anul 1999 privind modernizarea Stadionului Central. In anul 2010, lucrarile au fost sistate si figureaza in evidenta contabila a beneficiarului ca. Asadar, este necesara clarificarea aspectelor legate de derularea si finalizarea investitiilor realizate de CS Dinamo in baza contractului amintit anterior (contract care nu are nicio legatura cu activitatea si programele CNI SA).De asemenea, CNI a fost informat cu privire la existenta contractului de asociere intre Clubul Sportiv Dinamo si Asociatia Sportiv Fotbal Club Dinamo Bucuresti (Societatea detinuta de Nicolae Badea) inca de la inceputul anului 2016 prin corespondenta purtata cu Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti.Faptul ca respectivul contract de asociere nu a fost si nu este inscris in cartea funciara nu exclude faptul ca CNI a a vut si are cunostinta de existenta lui si drept urmare, preluarea amplasamentului actualului stadion Dinamo, fara incalcarea prevederilor OG 25/2001 cu modificarile si completarile ulterioare nu a fost posibila. Contractul de asociere este un act juridic care da nastere unor drepturi in sarcina altei persoane si deci reprezinta o sarcina asupra imobilului. Ori cadrul de derulare al programelor CNI prevede faptul ca amplasamentele destintate constructiilor se predau liber de orice sarcini.De asemenea, Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti a supus atentiei CNI in luna ianuarie 2019 o serie de sentinte/hotarari judecatoresti privind contractul de asociere intre Clubul Sportiv Dinamo si AS FC Dinamo Bucuresti. Chiar daca CNI considera faptul ca demersurile facute de beneficiar pana la acest moment reprezinta un pas important in clarificarea situatiei juridice a imobilului, CNI nu poate prelua amplasamentul in vederea realizarii investitiei privind un nou stadion in Soseaua Stefan cel Mare nr7-9, pana la certificarea prin acte juridice definitive ale instantelor cu privire la incetarea oricaror efecte juridice ale contractului de asociere, precum si dupa clarificarea tuturor aspectelor enuntate anterior."Aceste probleme au facut ca stadionul Dinamo sa fie scos din programul Euro 2020, iar perspectivele unei investitii de zeci de milioane intr-o noua arena din Bucuresti sunt extrem de mici in conditiile actuale.