Omul care a negociat cumpararea lui Dinamo dezvaluie suma reala ce trebuie investita: De ce nu costa clubul un leu

Ziare.

com

Desi patronul "ros-albilor", Ionut Negoita, sustine ca este gata sa renunte la pachetul majoritar de actiuni in schimbul unui leu, plus garantia unei investitii imediate de jumatate de milion de euro, Florica spune ca lucrurile nu sunt atat de simple.In timpul negocierilor omului de afaceri i-ar fi fost prezentata o proiectie a incasarilor si cheltuielilor din urmatorul an si jumatate, deficitul fiind estimat la 4 milioane de euro!"Doar un patiser-cofetar ar gandi si ar vorbi doar de datorii de numai 1,8 milioane de euro. Pe romaneste, ca la coafor, datoriile sunt de 18 milioane de lei conform previziunilor oferite de club. Mai pe romaneste, realizezi ca pretul de vanzare nu e de 1 leu, ci 1 leu plus astea 4 milioane de euro", a spus Claudiu Florica in ProSport Negoita sustinea ca datoriile lui Dinamo sunt de 1,8 milioane de euro, dintre acestea numai 500 de mii de euro fiind scadente in perioada urmatoare.In plus, desi patronul "cainilor" a spus ca Dinamo vine cu active de peste 3 milioane de euro, in realitate acestea - baza de la Saftica si autocarul echipei - nu apartin societatii ale carei actiuni sunt puse in vanzare.Baza de la Saftica este pusa garantie intr-un acord de esalonare a platilor catre ANAF, clubul fiind nevoit sa plateasca 17 mii de euro lunar pentru a nu fi executat silit.