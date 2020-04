Pierderi financiare uriase pentru Dinamo

Ziare.

Astfel, in anul financiar 2019, formatia din Soseaua Stefan cel Mare a inregistrat pierderi in valoare de 9.010.465 de lei, aproximativ 1,76 milioane de euro.Totodata, Dinamo anunta, prin intermediul site-ului oficial, ca totalul datoriilor si capitalurilor proprii la 16 martie 2020 se ridicau la 20.507.046 lei, aproximativ 4,25 milioane de euro.In 2018, Dinamo a obtinut un profit de 155.772 de lei, aproximativ 30 de mii de euro.Finantatorul lui Dinamo, Ionut Negoita, a avertizat, saptamana trecuta, ca gruparea "ros-alba" risca "sa dispara in doua saptamani" Dinamo mai are doar cateva saptamani la dispozitie pentru a-si achita datoriile si a putea obtine licenta pentru sezonul urmator al Ligii 1.