Prima reactie a medicilor dupa infarctul suferit de antrenorul lui Dinamo

Ziare.

com

Tehnicianul a ajuns la Spitalul de Urgenta Floreasca, din Bucuresti, constient si stabil si fost internat imediat la sectia de cardiologie.Diagnosticul oficial nu este cunoscut pentru ca antrenorul a insistat ca detaliile dosarului sau medical sa fie oferit numai familiei."Domnul Neagoe a fost adus constient, stabil din punct de vedere al functiilor vitale. In acest moment este sub investigatii. Si-a exprimat dorinta ca datele privind diagnosticul, prognostivul si evolutia sa fie comunicate de catre familie atunci cand acestia vor dori. Colegii de la Cardiologie vor stabili ce pasi urmeaza in tratamentul domnului Neagoe. Stresul intotdeauna poate fi un factor favorizant, dar nu numai stresul a putut duce la aceasta situatie", a dclarat in noaptea de duminica spre luni medicul Alexandru Caloian.Pe surse a venit informatia potrivit careia antrenorul ar fi suferit un infarct ventricular minor si ca ar avea nevoie de o operatie pentru a i se monta un stent.Eugen Neagoe s-a prabusit pe banca tehnica in minutul 25 al meciului dintre Dinamo si Craiova, el primind ajutor de la medicul echipei. Cand a realizat ca lucrurile sunt foarte grave, acesta a solicitat interventia ambulantei, care a intrat pe teren si l-a preluat pe antrenor.M.D.