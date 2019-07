Primele declaratii ale omului de afaceri controversat care negociaza cumpararea clubului Dinamo

Ziare.

Florica spune ca negocierile sunt avansate si ca a avut deja intalniri cu suporterii."Da, ma intereseaza in continuare clubul Dinamo. Sunt rezervat spre optimist ca voi deveni patron. Dar nu intr-o luna cum spune domnul Negoita, va mai dura inca putin preluarea. Ma voi implica doar daca voi putea duce Dinamo mai sus, acolo unde ii este locul. Am avut si am discutii cu suporterii, ii cunosc de mult timp, am o relatie speciala cu ei, dat fiind faptul ca si eu sunt dinamovist. Exista deja un audit, lucrurile sunt in regula cu licentierea, cu ANAF-ul... Baza de la Saftica este inclusa in tranzactie!", a spus Florica pentru Pro Sport. Claudiu Florica a fost trimis in judecata la inceputul acestui an de DNA pentru spalare de bani in dosarul Microsoft.El a negociat si preluarea clubului FC Arges, dar nu a ajuns la un acord cu autoritatile locale.Florica a mai activat in fotbal la clubul de liga a patra Regal Sport Bucuresti.C.S.