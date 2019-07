Primele declaratii facute de Eugen Neagoe dupa ce a suferit un stop cardiac in timpul meciului cu Universitatea Craiova

Ziare.

com

Neagoe a fost externat astazi si a dezvaluit cum se simte, dar si ce i-au transmis medicii."Doctorii mi-au spus ca m-am nascut a doua oara. Asta e primul lucru care imi vine in minte din tot ce mi-au transmis. Totul e foarte bine. Trebuie doar sa iau cateva pastile. In urmatoarea saptamana, cate 3 pe zi, apoi cate doua pe zi alte sapte zile si in a treia saptamana o singura pastila. Mi-a spus ca pot sa fac absolut orice, inclusiv sa antrenez, dar ca macar 3-4 saptamani sa ma linistesc. Cu siguranta, voi reveni in antrenorat. Un singur lucru mi-a cerut sa nu mai fac. Sa renunt la tigari. Chiar m-a rugat frumos sa nu mai fumez", a spus Neagoe pentru Gsp.ro. Antrenorul dinamovist spune ca fuma cate 15-20 de tigari pe zi si ca obisnuia sa bea intre 3 si 5 cafele pe zi.Apoi, Neagoe a povestit si felul in care a trait evenimentele de duminica seara."Dupa ce a inceput meciul, cam prin minutul 10 am simtit ca ametesc. M-am dus si m-am asezat pe banca. Apoi, m-am mai ridicat, am mai strigat la baieti, dar iarasi am ametit. Atunci i-am zis secundului Moga sa-l cheme pe doctorul Batineanu. A venit, s-a asezat langa mine si mi-a dat niste apa plata cu vitamine. Instantaneu m-au trecut niste transpiratii... Eu, care nu transpir aproape deloc, eram aproape lac de apa. Dupa ce am renuntat la sacou... Apoi nu mai stiu nimic. De acolo s-a rupt filmul pentru mine", a adaugat Neagoe.In ce priveste viitorul sau, Neagoe a mentionat ca nu stie daca o va mai pregati pe Dinamo."Nu stiu! Nu m-am gandit, dar probabil ca in zilele viitoare voi discuta cu cei din conducerea clubului. Oricum, ei au fost alaturi de mine aproape non-stop, m-au vizitat la spital, am vorbit in fiecare zi", a conchis acesta.