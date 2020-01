Prunea da cartile pe fata: Iata de cati bani are nevoie Dinamo pentru a lua licenta

Ziare.

Potrivit oficialului gruparii din Stefan cel Mare, clubul mai are nevoie de cel putin 600 de mii de euro in perioada urmatoare pentru a putea licenta pentru sezonul urmator de Liga 1."Vine licenta, nu te joci cu asta. Trebuie sa face rost de bani, n-avem ce sa facem! Le-am spus jucatorilor sa terminam cu un loc, doua, mai sus, sa ne mai facem si noi banii, nu? Am mai lua 400 de mii de euro in plus.Pentru licenta mai avem nevoie de vreo 600-700.000 de euro. La o echipa de fotbal nu salariile sunt problema, ci cheltuielile de zi cu zi. Nu toti sunt nebuni ca Gigi Gigi Becali, sa aiba buget de salarii 500.000 si ceva de mii de euro pe luna cu tot cu taxe", a spus Prunea la DigiSport.Acesta a mai dezvaluit ca patronul Ionut Negoita a fost cel care a achitat ultimul salariu pentru jucatorii dinamovisti.Miza pentru Dinamo este in momentul de fata obtinerea licentei, de acest lucru depinzand viitorul clubului.Daca "ros-albii" nu vor reusi sa treaca de acest prag, atunci echipa va fi retrogradata automat in Liga 2.In aceasta pauza competitionala clubul lui Negoita a incasat peste jumatate de milion de euro din transferurile lui Nistor si Ciobotariu.M.D.