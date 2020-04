Prunea il pune la zid pe Ionut Negoita: Fa, ba, baiatule, un efort!

Ziare.

com

Managerul general al "cainilor" spune ca multi dintre jucatorii lui Dinamo au contracte mici si efortul n-ar fi prea mare."Cine are urechi sa auda, ca eu nu mai am contact cu nimeni de acolo: sa cheme jucatorii si sa vorbeasca cu ei, sa-i faca sa inteleaga. Multi dintre ei nu stiu ce se intampla, au si ei familii, copii. Macar ca se apropie sarbatoarea asta crestineasca. Fa, ba, baiatule, un efort si da-le si lor un salariu de Paste pentru ca sunt jucatori care au 1000 euro pe luna, 1500 -2000 euro", a tunat Florin Prunea la Telekom Sport "Pai nu e un Dumnezeu sus? Sa iti bati joc de ei in halul acesta? Sa nu faci un efort sa aibe si ei ce sa puna de Paste pe masa. Majoritatea au contracte mici. Foarte putini au contracte mari la Dinamo", a mai spus acesta.Dinamo risca sa nu mai primeasca licenta pentru sezonul urmator din cauza unei datorii de 180.000 de euro.In anul financiar 2019, formatia din Soseaua Stefan cel Mare a inregistrat pierderi in valoare de 9.010.465 de lei, aproximativ 1,76 milioane de euro.Vezi si: Florin Prunea pleaca de la Dinamo: De cand nu si-a mai primit salariul