Prunea le declara razboi fanilor lui Dinamo: "Sunt animale!"

Oficialul "cainilor" a acuzat atitudinea suporterilor, care au contestat conducerea clubului in minutele in care antrenorul Eugen Neagoe era urcat in ambulanta si transportat la spital."Am vazut si astazi in tribuna cand s-a intamplat cu el, oameni desfigurati de ura, ne injurau si el era acolo jos. Este inadmisibil! Si inimaginabil. Animale sunt! Astia nu sunt oameni! Animale! N-au ce sa caute pe stadioanele de fotbal.Am vazut azi un atac asupra lui Cornel Dinu . Este de o gravitate si de o rusine inimaginabila. Capitanul echipei Dinamo si capitanul echipei nationale. Sa-l jignesti in halul asta. Unul din cei mai mari fotbalisti si antrenori care i-a avut aceasta tara. Pai atunci ce mai conteaza Neagoe daca tu iti ataci sangele tau, familia ta? Cum e posibil asa ceva? Jignirile alea? Dragostea pentru animale. Pai cum sa nu iubesti cainii? Si eu am 9 caini acasa. Si eu dorm cu cainele in pat. Asta este un lucru urat? Sunt turbati. N-am vazut asa ceva.N-as vrea sa mai vad imaginile astea cu Eugen. N-ati fi vrut sa-l vedeti. Iti vine sa te duci sa-l lasi naibii de fotbal. Sa te apuci de altele. Pentru ce? Familie, cu copil acasa, pentru ce? Din cauza unor descreierati, care n-au nimic sfant. Care calca totul in picioare. Cine le da dreptul sa calce clubul asta in picioare? Oameni care au muncit pentru clubul asta! La descreieratii astia, ca altfel nu pot sa le zic", a spus Florin Prunea la Telekomsport Eugen Neagoe s-a prabusit pe banca tehnica in minutul 25 al meciului dintre Dinamo si Craiova, el primind ajutor de la medicul echipei. Cand a realizat ca lucrurile sunt foarte grave, acesta a solicitat interventia ambulantei, care a intrat pe teren si l-a preluat pe antrenor.Pe surse a venit informatia potrivit careia antrenorul ar fi suferit un infarct ventricular minor si ca ar avea nevoie de o operatie pentru a i se monta un stent.