Prunea si Danciulescu, dati afara de la Dinamo - surse

Potrivit site-ului gsp.ro , suporterii "cainilor" i-ar fi cerut patronului Ionut Negoita sa renunte la Prunea cat mai curand, acestia fiind nemultumiti de declaratiile managerului general al clubului.Negoita a fost de acord si, in acelasi registru, va renunta si la directorul sportiv Ionel Danciulescu.Mutarile vor fi facute in pauza competitionala din iarna pentru a nu afecta parcursul echipei din campionat Sursa citata mai scrie ca Negoita vrea un alt fost dinamovist in locul lui Prunea, Cristi Munteanu fiind favorit sa ajunga in conducerea clubului.Intre timp, se pare ca patronul lui Dinamo a renuntat la planul de a vinde clubul dupa ce toate negocierile din ultima vreme au esuat.