Prunea, tot mai aproape de plecarea de la Dinamo

Fostul international sustine ca nu stie nimic despre interdictia de a pleca in cantonament alaturi de echipa, insa recunoaste ca nu se simte confortabil la club."Marginalizare nu vad de ce sa fie, cat timp suntem la treaba in fiecare zi. Am citit si eu despre plecarea in cantonament, nu stiam de o asemenea varianta. Sa vedem daca e si adevarat. Nu ma simt deloc confortabil in momentul asta. La noi, astea sunt trecatoare", a spus Prunea la Digisport Oficialul "ros-albilor" a cotinuat sustinand ca Dinamo din zilele noaste nu mai are nimic in comun cu echipa pentru care a jucat in urma cu trei decenii."Eu nu am luat niciodata in calcul sa plec de la Dinamo. Ce clauza? Nu stiu de unde apar minciunile astea despre contractul meu. N-am nicio clauza de reziliere, nu exista asa ceva. Oricum, am intalnit niste lucruri la Dinamo la care nu m-as fi gandit niciodata. Am crescut la acest club si, din pacate, nu mai e acel Dinamo al nostru", a incheiat Prunea.In ultima vreme s-a discutat despre o eventuala demitere a lui Prunea de la Dinamo, acesta fiind in relatii nu tocmai bune cu patronul Ionut Negoita.