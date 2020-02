Raspunsul lui Ion Tiriac dupa ce a fost provocat sa cumpere Dinamo

Ziare.

Saptamana trecuta, fanii dinamovisti i-au cerut lui Tiriac sa cumpere actiunile de la Ionut Negoita pentru a intoarce binele facut de clubul din Stefan cel Mare.In replica, Tiriac a transmis ca nu doreste sa se implice in fotbal deoarece nu se pricepe.Mai mult, omul de afaceri afirma ca nu vrea sa faca acte de caritate cu Dinamo."Nu stiu ce sansa mi-a dat Dinamo in tinerete. Mi-a dat o sansa sa fiu militian, care e in regula si am respectat-o! Si azi sunt foarte mandru ca am fost militian, dar sansa mi-am facut-o eu, cu mainile mele. Deci, despre ce e vorba? Despre caritate? Fac caritate in fiecare zi a vietii mele! Dar nu cred ca la fotbal e vorba de caritate. Aici, trebuie sa le dai undita sa pescuiasca. Daca le dai un peste, le mai dai un peste si maine, si poimaine, au ce sa manance trei zile, dar tot nu au invatat sa-si faca treaba singuri.Nu stiu eu ce vor fanii, suporterii. Foarte frumos din partea lor ca se gandesc la mine. Pentru fanii lui Dinamo sigur, am fost dinamovist, la fotbal, la tenis. Daca mi se spune despre ce e vorba exact, v-am zis, ma gandesc. Daca e vorba de caritate, nu i-o dau lui Dinamo, o dau copiilor saraci! Sunt prea batran ca sa mai fiu provocat de ceva, iar fotbalul, la modul general, nu ma intereseaza, pentru ca nu ma pricep! Si, daca nu ma pricep, voi da numai cu bata in balta si numai greseli o sa fac si eu", a spus Tiriac pentru ProSport Recent, fanii lui Dinamo au cumparat 10% din actiunile clubului si au platit salariile restante.C.S.