Reactia dura a lui Mircea Rednic, dupa ce Ionut Negoita i-a propus sa cumpere clubul

Rednic spune ca Negoita incearca doar sa arunce pisica in gradina lui, dupa ce a fost puternic contestat de fanii din Stefan cel Mare."Negoita arunca pisica in curtea mea, dar el nu stie ca am multi caini acasa si ca la mine nu merge asa. Mi-a facut oferta joi, prin Alexandru David, la trei zile dupa ce m-a dat afara. Oferta a venit dupa acele incidente cu fanii.David a venit la mine acasa. Mi-a dat termen sa raspund intr-o saptamana, parca luam Barcelona . Eu am cerut si alte detalii legat de datorii. Au venit detaliile, dar au venit tarziu si nu sunt clare. Sunt datorii de 1.200.000 de euro. 200.000 de euro sunt datorii la Mircea Rednic. Zilele acestea vom vorbi. Maine o sa ma intalnesc cu doi fosti actionari si vom lua o decizie", a spus Rednic, citat de Digi Sport.Ionut Negoita i-a cerut lu Rednic sa plateasca 3 milioane de euro pentru 51% din actiuni, insa fostul antrenor se intreaba de ce suma este atat de mare."Eu il intreb pe domnul Negoita ce vinde? Stadion n-ai! Palmares ai? Ce vinzi? Suporterilor le transmit sa aiba incredere in mine", a mai spus Rednic.C.S.