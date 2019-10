Reactia lui Hagi dupa infrangerea cu Dinamo: "Am spus ca o sa iasa un meci frumos"

Ziare.

com

Chiar daca acuza unele erori individuale, "Regele" se declara multumit de jocul fostei campioane a Romaniei.Mai mult, el spune ca infrangerile sunt normale in viata unei echipei si ca, atunci cand va face analiza meciului, va putea scoate in evidenta multe lucruri pozitive."Am spus ca o sa iasa un meci frumos. Din pacate, noi mai avem si zile in care facem greseli individuale, mari cadouri si asta ne-a costat. Eu zic ca si noi si ei am inceput bine, ambele echipe stateau bine. Am avut si noi ocaziile noastre, in minutul 1 am avut cu poarta goala, dar asta e fotbalul. Important e ca am revenit si ca la sfarsit am terminat cum trebuie. Am pus presiune, nu am cedat, chiar daca au intrat jucatori foarte, foarte tineri. Trebuia sa egalam, ei au scos mingea de pe linia portii.Pot sa ii felicit pe jucatorii mei pentru ultimele 30 de minute, in celelalte s-au facut anumite greseli individuale. Daca nu erau, puteam sa speram la altceva, dar asta e fotbalul. Infrangerile vin si ele, conteaza adversarul, stadionul, presiunea. Putem scoate multe lucruri pozitive in seara asta, vom analiza si mergem inainte", a declarat Hagi la Telekomsport.FC Viitorul a pierdut surprinzator duelul cu Dinamo din etapa a 14-a a Ligii 1.Dobrogenii au inceput slab meciul si s-au vazut condusi cu 3-0, reusind sa revina in partea secunda, cand au fost si aproape de o egalare nesperata.M.D.