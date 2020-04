Reactia lui Ionut Negoita dupa ce-a vandut Dinamo

Ziare.

"Da, este adevarat. Eu sunt elegant si am raspuns rapid ofertei. Doamne-ajuta sa se ocupe, sa faca, sa fie bine pentru Dinamo, sa preia fraiele ca se pricep mai bine ca mine! Probabil, au resurse financiare sa plateasca lunar jucatorii, toate cheltuielile care sunt la un club", a spus Negoita pentru Gazeta Sporturilor "Avand clubul au alta credibilitate, pot colecta de la suporteri, pot atrage sponsori, e treaba lor. Eu atat am putut. Eu am trimis oferta si fanilor din programul socios Doar Dinamo Bucuresti, insa ei au spus ca nu pot avea forta financiara necesara de a sustine de unii singuri un club de nivelul lui Dinamo. Mai mult ce sa fac? V-am zis ca nu mai e de joaca. In afara unor injurii gratuite la adresa mea, nu s-a intamplat nimic concret pentru Dinamo, in conditiile in care toti se lauda ca iubesc acest club", a adaugat acesta.Ionut Negoita a acceptat, in noaptea de Inviere, o oferta venita pentru vanzarea pachetului majoritar de actiuni al clubului Dinamo.Finantatorul "cainilor" anunta ca a vorbit deja cu notarul, iar Dinamo ar putea ajunge chiar de saptamana viitoare la Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, un ONG al suporterilor "alb-rosii".Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo, un ONG al suporterilor "alb-rosii", a facut, vineri seara, o oferta publica in valoare de un leu pentru cumpararea pachetului majoritar de actiuni (82,9368%) detinut la clubul de fotbal FC Dinamo de omul de afaceri Ionut Negoita.Intr-un comunicat de presa publicat pe contul oficial de Facebook al asociatiei, fanii sustin ca este momentul ca Negoita sa se retraga si sa vanda clubul pentru suma de un leu, asa cum a anuntat in mai multe randuri in mass-media.