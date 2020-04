Reactia lui Mihalcea dupa aparitia informatiei ca s-ar putea sa fie demis de la Dinamo inainte sa debuteze

Ziare.

Antrenorul in varsta de 43 de ani spune ca nu ar avea nimic impotriva si ca primeaza binele lui Dinamo."Da, am vazut si eu stirea. Nu stiu ce sa spun, daca este concretizata. Am vorbit ieri cu Bogdan Balanescu si m-a asigurat ca totul este ok. Am vorbit mai multe de ce se va intampla in perioada urmatoare la nivelul echipei", a spus Mihalcea la Pro X "Nu imi fac probleme, daca se va schimba actionariatul si va aduce Dinamo din nou in lupta pentru campionat, nici nu mai conteaza pozitia mea. Ne dorim toti binele lui Dinamo. Nu stiu cum se va concretiza, nu am date in plus", a mai spus tehnicianul.Adrian Mihalcea ar putea fi demis de la Dinamo inainte sa debuteze!Ionut Negoita e pe punctul de a vinde echipa unor investitori spanioli, care au de gand sa aduca pe banca tehnica un antrenor iberic.Anuntul a fost facut de Ioan Andone, intermediarul tranzactiei si cel care ar putea fi viitorul manager general.Vezi: Adrian Mihalcea, dat afara de la Dinamo inainte sa debuteze? Ce antrenor ar putea avea "cainii"