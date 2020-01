Reactia omului acuzat ca vrea sa retrogradeze Dinamo: Cum explica vanzarea capitanului la rivala Craiova

Ziare.

Oficialul lui Dinamo si-a asumat decizia transferului lui Nistor la Craiova si sustine ca situatia clubului este atat de grava incat risca sa nu ia licenta pentru sezonul urmator fara banii incasati de la olteni.Potrivit lui Balanescu, inclusiv Nistor si-a dorit sa plece dupa ce Craiova i-a oferit o prima de instalare in valoare de 120 de mii de euro."Si pentru noi a fost dificil, dar Dan incaseaza o suma mare la semnatura, pe care nu o putea rata. Iar Dinamo va plati o parte din restantele jucatorilor, astfel incat sa putem lua licenta!Nu eu am negociat cu Craiova! L-am impins la 120.000 de euro? Distrug eu Dinamo? Eu iubesc Dinamo, dar vad cu tristete ca in ultima vreme tot ce se intampla la Dinamo e din vina mea. De ce? Pentru ca nu apar pe toate posturile de televiziune sa tip si sa arunc acuze spre toata lumea?Cu banii incasati pe Nistor, Dinamo poate merge in cantonament si va primi licenta pentru sezonul viitor pentru ca vom achita datoriile ramase. Credeti ca mie imi convine sa il pierdem pe Dan? Sau alti fotbalisti care puteau face diferenta si au plecat?Asta este situatia financiara in acest moment si datoria mea este sa tin Dinamo pe linia de plutire. Daca nu il vindeam pe Dan, nu aveam bani, iar jucatorul devenea frustrat ca nu a fost lasat sa incaseze o suma de bani foarte mare", a spus Balanescu in ProSport Dinamo si-a vandut capitanul, pe Dan Nistor, la rivala Universitatea Craiova cu numai 300 de mii de euro, suma considerata mult prea mica de suporteri Acestia acuza existenta unui plan pentru retrogradarea echipei la finalul acestui sezon, urmand ca apoi Dinamo sa fie cumparata de fostii actionari cu un cost minim.