Reactie dura a celor din Peluza Catalin Haldan dupa aflarea vestii ca Dan Nistor va pleca la Universitatea Craiova

Ultrasii au condamnat foarte dur acest transfer si dau vina pe club, dar in special pe secretarul general Bogdan Balanescu, facand si o paralela cu momentul in care Mircea Rednic a fost dat afara vara trecuta, cand fanii l-au considerat si atunci pe Balanescu vinovatul numarul 1:"De-asta avem nevoie de mai multe voturi in Consiliul de Administratie al FC Dinamo. Decizii de felul acesta nu ar trebui luate fara sa se tina cont de parerea suporterilor. Asta se intampla cand cineva taie si spanzura la Dinamo fara sa tina cont nici macar de parerea antrenorului.Asa cum s-a intamplat si cu demiterea lui Rednic peste noapte, pentru ca nu ne-a dus in play-off. Acum cand suntem tot in playout, plateste cineva cu postul? Eventual cel care l-a sapat si pe Rednic. Sau vor plati doar cei care il incurca pe baiatul din cabinetul 2, de langa biroul lui Negoita, in drumul lui catre atotputernicie si catre distrugerea clubului.Poate vom intelege in ceasul al 12-lea ca singura solutie este intrarea suporterilor in actionariat. Multi dintre voi au inteles si s-au alaturat Proiectului Socios. Altii au inteles pe dos si nu au alta preocupare decat sa le puna bete-n roate celor care vor sa faca ceva si sa arunce cu noroi in Peluza care a tinut Dinamo in viata in ultimii ani", se arata intr-un comunicat de presa al Peluzei Catalin Haldan, pe pagina sa de Facebook Nistor poate pleca de la Dinamo la Craiova, iar luni mijlocasul va da un raspuns decisiv celor din Banie.Capitanul de 31 de ani are 15 meciuri in acest sezon la Dinamo, trei goluri marcate si este in ultimii ani unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei bucurestene.La Craiova, Nistor ar avea un salariu de 20.000 de euro lunar, iar suma de transfer ar fi una de 300.000 de euro.D.A.