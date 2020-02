Reactie dura a lui Dusan Uhrin dupa esecul lui Dinamo: "Sunt furios pe jucatori, nu suntem o echipa mare"

Ziare.

com

Singurul gol al intalnirii disputate pe stadionul din soseaua "Stefan cel Mare" a fost marcat de Buziuc in minutul 71, iar dupa aceasta victorie Academica a urcat pe locul 10, loc de salvare, cu 14 puncte la activ.Antrenorul ceh al lui Dinamo, Dusan Uhrin, a fost extrem de dur dupa aceasta partida: "Trebuie sa schimbam ceva. Nu ducem suficient de multe mingi in careul advers. Nu suntem periculosi. Asta e realitatea. A fost foarte dificil sa revenim dupa golul lor. Suntem o echipa mare doar pentru ca avem multi suporteri . In rest, suntem o echipa normala. Trebuie sa facem mai mult, pentru ca nu sunt deloc multumit. Sunt furios pe jucatori , pe tot", a punctat dupa partida fostul antrenor al Timisoarei si al lui CFR Cluj , pentru TelekomSport TV.Culmea este ca cele doua formatii se vor infrunta marti pe acelasi stadion in sferturile Cupei Romaniei, partida care va incepe de la ora 20 si va fi LIVE pe Ziare.com.Dinamo este pe locul 3 in play-out in acest moment cu 17 puncte, sub Viitorul si Sepsi.D.A.