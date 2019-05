Rednic anunta primul transfer la Dinamo: "Va semna azi"

Ziare.

com

Scotianul Ziggy Gordon a acceptat contractul propus de "ros-albi" si va semna intelegerea, urmand a ajunge in Romania la jumatatea lunii viitoare."Ziggy va semna chiar azi. A primit contractul, a acceptat conditiile si astazi va semna. Nu este in Romania. Am zis ca nu are rost sa vina acum pentru vizita medicala. O sa o faca atunci cand va sosi la Bucuresti.El va veni in Romania mai devreme, pe 15 iunie, iar atunci va face si vizita medicala. Dar important este ca el va semna azi contractul", a spus Mircea Rednic la Telekomsport.Ziggy Gordon are 26 de ani si in decursul carierei a mai jucat pentru echipe ca Hamilton Academical, Partick Thistle, Jagiellonia Bialystok sau Pogon Siedlce.