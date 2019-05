Rednic anunta transferul anului la Dinamo: "E o stire bomba, breaking news"

Ziare.

Mai in gluma, mai in serios, Mircea Rednic a anuntat marti ca mijlocasul Constantin Budescu i-a promis ca va veni la Dinamo."Ii spun la multi ani lui Budescu de Constantin si Elena. Il astept cu mare drag la Dinamo! M-am intalnit cu el la aeroport si mi-a promis ca vine la Dinamo. E o stire bomba, de breaking news", a declarat Mircea Rednic, amuzat, in cadrul unei conferinte de presa.Totusi, sansele ca Budescu sa ajunga la Dinamo sunt extrem de mici, avand in vedere salariul urias pe care il are la Al Shabab si posibilitatile financiare reduse ale gruparii din Soseaua Stefan cel Mare.N-ar fi, insa, exclusa o plecare a lui Budescu de la Al Shabab, care s-a despartit recent de antrenorul Marius Sumudica.Pe urmele lui Budescu se afla alte doua echipe din Liga 1, CFR Cluj si FCSB, cu ceva mai multe resurse financiare.Constantin Budescu are 30 de ani si evolueaza la Al Shabab din vara lui 2018. In trecut a mai jucat pentru Petrolul Ploiesti, Astra Giurgiu, Dalian Yifang si FCSB.