Rednic, dupa ce patronul lui Dinamo i-a oferit echipa gratis lui Tiriac: Mie mi-a cerut 3 milioane de euro

Ziare.

com

Tehnicianul sustine ca atunci cand a negociat el preluarea lui Dinamo pretentiile lui Negoita erau mult mai mari, 3 milioane de euro pentru numai 51% din actiuni."As fi un tampit sa-i bag bani in buzunar. Lui Tiriac ii da gratis clubul, iar mie, pe 51%, imi ceri 3 milioane de euro. El in acte nu prea apare. Stiu ca el e patronul, dar in acte nu e el", a declarat Rednic la ProSport LIVE In perioada in care a antrenat Dinamo, in sezonul trecut, Rednic a negociat preluarea clubului de la Negoita, insa nu a ajuns la un acord cu acesta."Puriul" l-a acuzat pe seful lui Dinamo ca vrea sa ramana actionar, iar altii sa investeasca si sa ii aduca bani.