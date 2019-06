Rednic iese la atac dupa demiterea de la Dinamo: Negoita nu mai detine nimic!

Ziare.

Intr-o interventie pentru un site al suporterilor, tehnicianul a dezvaluit ca intr-adevar a fost dat afara si ca n-ar mai vrea sa preia clubul pentru ca Ionut Negoita nu detine nici macar palmaresul dinamovistilor."Bogdan Balanescu m-a anuntat astazi ca Ionut Negoita a luat decizia sa ma demita. Am ramas surprins. Eu nu am avut nicio discutie cu Negoita, asta este adevarul. Am pus foarte mult suflet si nu numai in perioada asta.Daca ma mai gandesc sa cumpar clubul? Eu la ceea ce simt pentru Dinamo nu o sa renunt niciodata. Problema este ca nu avem stadion. Iar firma aia a lui Ionut Negoita nu detine palmaresul, nu detine mai nimic. Doar un tampit ca mine putea sa bage bani asa. Dar macar daca se rezolva problema stadionului erau oameni interesati. Nu se stie ce se va intampla in viitor. Am spus ca pana la 60 de ani voi mai antrena si dupa aia vom vedea", a declarat Mircea Rednic pentru doardinamo.ro Mircea Rednic a parasit azi formatia Dinamo, clubul anuntand oficial despartirea de antrenor.Mai mult, tehnicianul a fost atacat destul de direct in comunicatul oficial in care se specifica faptul ca Dinamo a incheiat sezonul cu cea mai slaba clasare din istorie.