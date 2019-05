Rednic iese la atac dupa infrangerea lui Dinamo: "E inadmisibil!"

Ziare.

Tehnicianul si-a criticat aspru jucatorii si a anuntat ca multi dintre ei nu se vor mai regasi in lotul pentru sezonul urmator."Sunt suparat de atitudine. Poate ca multi dintre jucatori se cred in vacanta. E inadmisibil sa te prezinti asa. Au fost la greseli... Mama mia! In aparare, pase. Mihai Roman a reusit sa dea un gol extraordinar, ne-a surprins.Nu se poate ca Burca sa ii dribleze ca jaloanele. Nu avem jucatori care sa faca diferenta. Ei mai au astea doua meciuri , multi dintre ei nu vor mai veni. Cu acesti jucatori nu putem sa realizam ceea ce noi ne dorim.La cum am jucat azi, nu meritam sa fim pe primul loc. Echipa care merita este Mediasul, echipa mult mai omogena, cu jucatori de calitate si cred ca merita sa termine pe primul loc", a declarat Mircea Rednic la Telekom Sport Dinamo a pierdut la Botosani, scor 0-1, in penultima etapa a play-out-ului Ligii 1.Singurul gol al meciului a fost marcat in minutul 8, de Mihai Roman, printr-o super executie din voleu, din unghi, in stilul lui Van Basten.