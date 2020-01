Revenire spectaculoasa la Dinamo

Ziare.

com

Ultima oara la Umraniyespor, in liga secunda a Turciei, Valentin Lazar a mai evoluat la Dinamo intre 2013 si 2017 si a adunat, in tricoul alb-rosu, 107 de meciuri si 20 de goluri in toate competitiile (89/16 in Liga 1, 10/2 in Cupa Romaniei si 8/2 in Cupa Ligii).Valentin Lazar a efectuat in aceasta dimineata vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala si se va alatura lotului dinamovist in cantonamentul de la Benahavis (Spania), programat pana in 23 ianuarie, anunta site-ul oficial al gruparii din Soseaua Stefan cel Mare Nascut pe 21 august 1989, Valentin Lazar si-a inceput cariera la Petrolul Ploiesti si a mai jucat in Romania pentru Chimia Brazi, Sportul Studentesc, Dinamo Bucuresti si Concordia Chiajna, iar in strainatate a evoluat pentru Al Sailiya, Al Kharitiyath (ambele din Qatar) si Umraniyespor (Turcia).134 de meciuri si 22 de goluri are Valentin Lazar in Liga 1, pentru Sportul Studentesc, Dinamo Bucuresti si Concordia Chiajna. In tricoul alb-rosu a jucat finala Cupei Romaniei in 2016, contra clujenilor de la CFR, pierduta la loviturile de departajare.1 gol a marcat Valentin Lazar pentru echipa nationala a Romaniei, chiar la debut, in meciul amical cu Moldova, 2-1 pentru "tricolori", disputat in luna februarie a anului 2015.11 meciuri a jucat Valentin Lazar in acest sezon competitional pentru Umraniyespor, 10 in liga secunda a campionatului din Turcia si unul in Cupa Turciei.28 decembrie 2019 este data ultimului joc oficial in care a evoluat Valentin Lazar pentru turcii de la Umraniyespor, in partida de campionat cu Erzurumspor.