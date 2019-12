"Scandal urias dupa meciul pierdut de Dinamo"

Ziare.

"Cainii" au contestat vehement arbitrajul lui Iulian Calin, iar Dan Nistor s-a luat la cearta cu un suporter si apoi si-a anuntat plecarea de la echipa."La ce reactie au avut suporterii azi, ma gandesc serios sa plec", a anuntat Dan Nistor dupa terminarea intalnirii.Eliminat in minutul 72, Nistor a fost apostrofat de unul dintre suporteri la finalul meciului, insa nu a ramas dator."Du-te ba acasa, ca ai baut ceva", i-a raspuns Nistor suporterului care l-a apostrofat.Dinamo a fost invinsa cu 1-2 pe teren propriu, iar antrenorul gruparii din Soseaua Stefan cel Mare pune infrangerea in carca arbitrului."A fost un penalti clar, un cartonas rosu clar. Dupa, Nistor ia un cartonas rosu foarte usor. Nu il inteleg pe arbitru. Cred ca e imposibil sa nu vezi acest penalti, toata lumea din stadion l-a vazut. Este imposibil sa nu vezi, trebuie sa se duca la spital sa isi verifice ochii", a tunat Dusan Uhrin Jr.Nistor a macat golul lui Dinamo in minutul 60, insa mijlocasul avea sa fie eliminat 12 minute mai tarziu.Sepsi a dat lovitura in minutele 76 si 78, ambele reusite apartinandu-i lui Goran Karanovic.In minutul 47, Rachid Bouhenna a comis un hent pe linia portii, insa arbitrul nu a acordat nimic.I.G.