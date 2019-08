Scandal urias la Dinamo: Autocarul echipei, atacat de "ultrasi" dupa infrangerea de vineri!

Ziare.

com

Imediat dupa meciul impotriva celor de la Chindia, pierdut cu scorul de 3-2, cativa fani ai "cainilor" au mers in zona vestiarelor pentru a discuta cu fotbalistii.Daca Dan Nistor, cel care le-a iesit in fata, a reusit sa le tina piept, "ultrasii" i-au luat la rost pe Ricardo Grigore si pe Alexandru Rauta.Lucrurile au degenerat dupa plecarea echipei de la stadionul din Ploiesti, cel pe care s-a jucat partida de vineri seara.Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor , autocarul lui Dinamo a fost atacat de un grup de persoane inca neidentificate in zona localitatii Balotesti. Geamurile au fost sparte de pietrele aruncate de pe marginea drumului, insa nimeni nu a fost ranit.Dinamovistii au ajuns cu bine in cantonamentul clubului din localitatea Saftica si au solicitat interventia Jandarmeriei, o duba a fortelor de ordine fiind trimisa in comuna ilfoveana pentru a preveni alte violente.Fanii lui Dinamo sunt recunoscuti pentru actele de violenta la care sunt dispusi sa recurga, in trecut "asaltand" locuintele unor membri din conducere."Ros-albii" sunt ultimii in Liga 1 , cu trei puncte dupa sase etape, si se anunta inca un sezon in care echipa se va lupta pentru evitarea retrogradarii in play-out.