Scandal urias la stadionul Dinamo: Observator LPF, amenintat de un paznic

Aflat la volanul masinii sale, observatorul Ligii, Ion Catoi, a fost oprit in apropierea vestiarelor de doi bodyguarzi din dispozitivul de paza, care i-au cerut sa se legitimeze."Ba, unde intri asa? Cine esti tu sa vii cu masina aici? Esti nimeni! Arata o legitimatie! Crezi ca daca ai cravata poti sa intri?", i-ar fi spus unul dintre paznici observatorului LPF , potrivit Telekomsport Lucrurile au luat o turnura agresiva atunci cand Catoi i-a spus bodyguardului ca miroase a alcool.Inainte sa fie indepartat din zona, acesta l-a amenintat pe oficialul Ligii."Ba, iti rup capul cand te prind! Iti arat cine sunt eu!"Incidentul a avut loc in imediata apropiere a unui dispozitiv de jandarmi, insa acestia nu au intervenit nici macar in momentul amenintarilor.La sedinta tehnica observatorul i-a tinut mai bine de un sfert de ora pe reprezentantul companiei si pe cel al Jandarmeriei in plus fata de programul normal pentru a-i instrui corespunzator.