Schimbare de situatie la Dinamo: Vanzarea clubului, in impas!

Daca in ultimele saptamani s-a negociat despre cedarea unor pachete de 51% sau 67% din actiuni, omul de afaceri Claudiu Florica s-a razgandit si a facut o noua propunere.Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor , Florica i-a propus lui Negoita sa preia intreg pachetul de actiuni detinut de acesta la Dinamo, 92,7%.Suma pentru tranzactie ar ramane de 3 milioane de euro, insa aici s-ar putea purta noi discutii.Ramane de vazut daca Negoita va fi dispus sa vanda in aceste conditii, fiind de notorietate faptul ca el isi doreste sa ramana actionar minoritar.Actualul patron al lui Dinamo are la dispozitie o saptamana pentru a analiza noua oferta si a da un raspuns cu privire la aceasta.M.D.