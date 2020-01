Suporterii au cumparat 10% din actiunile clubului Dinamo

Ziare.

"In urma sesiunii de vot desfasurate in aceste zile, dupa exprimarea majoritatii membrilor cotizanti in favoarea propunerii boardului DDB (98,8% au votat DA), ieri 30 ianuarie 2020, in fata notarului, reprezentantii FC Dinamo si reprezentantii Program DDB au semnat un act istoric prin care suporterii au preluat 10% din actiunile Clubului Dinamo. In acelasi timp, sumele stranse pana la acel moment prin ProgramDDB au fost virate Clubului, urmand ca in cursul zilei de astazi sa participam la efectuarea ordinelor de plata catre jucatorii cu restante salariale", se arata in comunicatul boardului DDB.Prin contributiile de tip socios ale suporterilor dinamovisti s-au strans pana in prezent aproximativ 500.000 de lei."Ne-am dorit ca acest lucru sa fie facut inainte de reluarea campionatului, acoperirea restantelor fiind una din conditiile pentru obtinerea licentei pentru Liga 1. In ritmul inscrierilor din ultimele zile, astazi ar urma sa trecem pragul unei jumatati de milion de lei. Cu o luna mai devreme fata de ce ne-am propus la inceputul anului. Nu mai avem in cont toti acesti bani. De ieri am luat-o din nou de la zero. Dar daca am reusit sa ajungem pana aici avem curajul sa credem ca in urmatoarele luni vom strange inca pe-atat. Le multumim tuturor dinamovistilor care au crezut si cred in acest proiect! Le multumim tuturor celor care au avut curajul sa se implice in mod concret! Am adunat in aceasta Comunitate Socios oameni simpli, studenti, soldati, pensionari, familii, sportivi, foste glorii, artisti, oameni politici, oameni de televiziune, romani din diaspora, oameni din peluza, membri Elite sau copii care si-au pus deoparte banii din alocatie pentru a se inscrie in DDB. Pentru ei si pentru toti suporterii lui Dinamo, acesta este un moment istoric, fara precedent in fotbalul din Romania. Dar nu-l vom sarbatori in niciun fel, pentru ca suntem constienti ca greul de abia acum incepe", mai precizeaza sursa citata.Suporterii dinamovisti intentioneaza ca prin actiunile lor sa redreseze echipa si sa atraga un investitor serios: "Adevarata realizare va fi sa reusim impreuna sa redresam echipa si sa atragem un investitor puternic pentru ca Dinamo sa revina acolo unde ii este locul. Asta ne dorim. Si oricand va aparea un astfel de actionar majoritar, cu un proiect de investitii pentru performanta, nu vom avea nicio problema sa-i cedam si actiunile noastre. Toata stradania noastra are un singur scop: Salvarea lui Dinamo. Si lucrul acesta inca nu este realizat. Nu ne vom opri aici. Ii chemam in continuare pe toti suporterii sa vina alaturi de noi pentru a ridica Dinamo".Gruparea FC Dinamo se confrunta cu dificultati financiare dupa ce patronul Ionut Negoita a anuntat ca nu se va mai implica din acest punct de vedere, existand restante la plata salariilor fotbalistilor.Clubul Dinamo a solicitat un imprumut Ligii Profesioniste de Fotbal din drepturile de televizare a partidelor din Liga I, a declarat pentru AGERPRES secretarul general al LPF, Justin Stefan.Dinamo va disputa prima partida oficiala din 2020 cu Astra Giurgiu, sambata, de la ora 20:00, in cadrul etapei a 23-a a Ligii I, pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare.