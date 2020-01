Tiriac e gata sa se implice la Dinamo: Care este conditia pe care o pune

Ziare.

com

Fostul selectioner Cornel Dinu , unul dintre simbolurile clubului din Stefan cel Mare, a dezvaluit ca a discutat recent cu Tiriac despre implicarea acestuia la Dinamo, iar vestile sunt bune.Potentul om de afaceri este dispus sa revina in "Groapa", insa numai daca echipa ar fi preluata de la Ionut Negoita si ar exista o forma serioasa de management."In anii 2000, cand a vazut ce se intampla, a fost dispus sa vina sa conduca. Tiriac e cel care conduce, nu altcineva, domne! Am discutat din nou cu nea Ion si mi-a dat de inteles ca il doare situatia de la Dinamo de acum. Ar fi dispus sa se implice intr-o forma serioasa de conducere, intr-o forma corecta de management.Convingerea mea e ca si acum se poate conta pe Tiriac si pe altii legat de o sponsorizare. In momentul in care se va face o organizare clara, desigur, nu cum e acum", a spus Cornel Dinu la emisiunea Realitatea Sportiva.Nu cu mult timp in urma, intrebat despre o eventuala implicare la Dinamo, Tiriac a exclus categoric aceasta posibilitate.Ionut Negoita negociaza in aceasta perioada cu un grup de investitori din Emiratele Arabe Unite vanzarea pachetului majoritar de actiuni al clubului.M.D.