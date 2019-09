Transfer pentru play-off la Dinamo: Puljic a revenit in "haita"

Ziare.

Croatul Ante Puljic a revenit in lotul "ros-albilor", potrivit unui comunicat oficial."Dinamo Bucuresti anunta transferul fundasului central croat Ante Puljic la clubul din Stefan cel Mare. Ultima oara la Al Faysaly (Arabia Saudita), Ante Puljic a mai evoluat la Dinamo in sezonul 2015-2016, cand a jucat 28 de meciuri in toate competitiile, 21 in campionat, sase in Cupa Romaniei si unul in Cupa Ligii, marcand doua goluri in tricoul alb-rosu. NK Zadar, Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb, Gent, Dinamo Bucuresti, Tom Tomsk si Al Faysaly sunt echipele la care a evoluat Ante Puljic in cariera.Noul jucator al echipei din Stefan cel Mare a efectuat vizita medicala si va intra in programul de pregatire stabilit de antrenorul principal Dusan Uhrin in cantonamentul de la Saftica. 21 de partide a jucat Puljic, sezonul trecut, pentru Al Faysaly in campionat. A inscris trei goluri pentru echipa din Arabia Saudita. 46 de meciuri si 7 goluri a adunat Puljic pentru Tom Tomsk in primele doua divizii ale campionatului din Rusia.32 de ani va implini Puljic peste doua luni, pe 5 noiembrie. 66 este numarul oficial de joc al lui Puljic in sezonul competitional 2019-2020", se arata in comunicatul dinamovistilor.Transferul lui Puljic ar trebui sa ii imbuneze si pe suporteri, cei care au cerut vehement "repatrierea" croatului in aceasta vara.M.D.