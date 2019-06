Transfer surprinzator la Dinamo: Iata ce jucator a adus Neagoe

Ziare.

com

Kevin Bru, fost echipier al celor de la Rennes, Ipswich sau Levski a semnat un contract cu Dinamo si va ajunge in curand in cantonamentul echipei din Marbella."FC Dinamo Bucuresti anunta transferul mijlocasului Kevin Bru, ultima oara la clubul Apollon Limassol, in prima liga a campionatului din Cipru. Nascut la Paris, pe 12 decembrie 1988, Kevin Bru a evoluat in cariera pentru Rennes, Chateauroux, Clermont, Dijon, Boulogne, Istres (toate din Franta), Levski Sofia (Bulgaria), Ipswich (Anglia) si Apollon Limassol (Cipru).Noul jucator dinamovist se va alatura lotului pregatit de Eugen Neagoe in cantonamentul din Spania, prevazut pana in 4 iulie la Marbella Football Center.29 de meciuri a jucat Kevin Bru pentru Apollon Limassol, sezonul trecut, 17 in campionat, 5 in Cupa Ciprului si 7 in Europa League. A marcat patru goluri in prima liga a Ciprului. 103 partide, 4 goluri si 10 pase decisive a adunat Kevin Bru pentru Ipswich in toate competitiile din Anglia (Championship, Cupa Angliei si Cupa Ligii).14 selectii si un gol are Kevin Bru la prima reprezentativa a statului Mauritius, fiind si capitan al echipei nationale. Pana la 19 ani a evoluat pentru loturile de juniori ale Frantei", au transmis cei de la Dinamo."Cainii" au realizat mai multe transferuri in ultima vreme, lotul lui Neagoe fiind intarit cu jucatori liberi de contract.M.D.