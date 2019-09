"Ultrasii" lui Dinamo reactioneaza dur dupa ce Rapidul a anuntat ca se muta pe stadionul din Stefan cel Mare

Ziare.

com

Printr-un mesaj scurt suporterii dinamovisti din Peluza Catalin Hildan sustin ca presedintele clubului, Bogdan Balanescu, si directorul general, Florin Prunea, vor fi cei care vor pleca de la echipa daca rapidistii ajung in "Groapa"."Pe Dinamo nu va juca niciodata Rapid! Balanescu si Prunea vor pleca imediat daca ajung rapidistii in parcare, nu la vestiare", se arata in mesajul suporterilor.Rapidul a anuntat ca va juca meciul de duminica, impotriva Gloriei Buzau, pe stadionul Dinamo, din Stefan cel Mare.Decizia ar fi fost luata pentru ca arena din Regie, pe care giulestenii isi disputa meciurile de acasa in acest sezon, are un gazon aproape distrus si asta afecteaza serios jocul echipei lui Pancu.Rapidul a mai jucat o singura data pe "Dinamo" din postura de gazda, in 2013 la barajul pentru mentinerea in Liga 1.M.D.