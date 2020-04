Un antrenor ceh descrie situatia din Romania intr-un interviu acordat in tara sa

Ziare.

com

Cum in Cehia situatia e mai relaxanta, Dusan Uhrin Jr. le-a povestit jurnalistilor cehi cum in Romania ai nevoie sa completezi o adeverinta pentru a iesi din casa."Nu avea sens sa petrec mai mult timp acolo, coronavirus era deja in desfasurare", a spus Dusan Uhrin intr-un interviu acordat Blesk "E o situatie militara acolo, totul e controlat de armata. Oamenii nu pot merge in parc, nu pot iesi dupa ora 10 seara. Cand se duc undeva, au nevoie de o adeverinta. Mai mult, cand se intorc de la cumparaturi, li se poate cere sa arate daca in sacose au medicamente sau alimente", a adaugat acesta.Dusan Uhrin Jr. a plecat de la Dinamo la inceputul lunii martie.Locul sau pe banca formatiei din Soseaua Stefan cel Mare a fost luat de Adrian Mihalcea, insa acesta nu a apucat inca sa debuteze din cauza intreruperii campionatului.