Un fost jucator al lui Real Madrid ar putea fi urmatorul antrenor al lui Dinamo

Astfel, locul lui Adrian Mihalcea, care inca n-a debutat la Dinamo, ar putea fi luat de Jose Maqueda, potrivit Antena Sport Jose Maqueda are 51 de ani si a jucat mai multi ani la Real Madrid.Tehnicianul nascut la Madrid a fost si secund la echipa galactica.Ultima oara, Jose Maqueda a antrenat-o pe Al Ittihad, din Egipt.Maqueda nu e strain de Romania, in 2010 fiind secundul lui Juan Ramon Lopez Caro la FC Vaslui.Vezi si:Adrian Mihalcea a fost numit in functia de antrenor principal al lui Dinamo pe 11 martie, insa n-a apucat sa debuteze din cauza pandemiei de coronavirus.