Un fotbalist roman a castigat un proces de 1 milion de euro - decizie definitiva

Mijlocasul roman i-a dat in judecata pe qatarezi dupa ce acestia i-au reziliat unilateral contractul.In cele din urma, TAS a decis ca Valentin Lazar trebuie sa primeasca despagubiri in valoare de 1 milion de euro, informeaza ProSport Decizia este definitiva si nu mai poate fi atacata de clubul din Qatar.Valentin Lazar s-a intors in aceasta iarna la Dinamo , dupa ce anterior mai jucase pentru aceasta echipa intre 2013 si 2017.C.S.