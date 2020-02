Un jucator de la Dinamo il pune la punct pe antrenorul de la FCSB dupa derbiul de pe National Arena

Ziare.

Lazar spune ca Vintila are un comportament prin care se lasa umilit si nu are nicio putere la FCSB."Cu siguranta ca ma gandesc ca nu se bat la titlu, cand vad ce echipe sunt pe primele locuri si ce fotbal practica. Sunt mai multe probleme la ei. Sunt oameni de sus care decid, au si niste oameni care au venit sa munceasca pentru crestini sau ceva de genul. Va dati seama ca nu cred ca pot sa se bata la titlu.Si eu sunt credincios, dar cand tu declari in primul minut cand te prezinta ca lucrezi pentru un crestin, cu siguranta n-ai nicio putere in fata Celui de mai sus", a spus Lazar la Telekom Sport.Amintim ca Dinamo a castigat cu 2-1 derbiul Romaniei cu FCSB . Golurile au fost marcate de Andrei Sin si Vali Lazar pentru Dinamo , respectiv Florin Tanase pentru FCSB.Dupa acest rezultat, FCSB ocupa locul 3 in Liga 1 , cu 43 de puncte, sase sub liderul CFR Cluj In schimb, Dinamo a urcat pe locul 8, cu 34 de puncte, si va juca in play-out si anul acesta.In ultima etapa a sezonului regulat, FCSB va primi vizita Chindiei Targoviste, iar Dinamo se va deplasa la Gaz Metan Medias.C.S.